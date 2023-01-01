Фараон. Болеслав Прус (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

…XI век до нашей эры… Царствующий фараон провозглашает наследником престола своего двадцатидвухлетнего сына Рамсеса… Юноше предстоит вступить в жестокую борьбу за власть с могущественной кастой жрецов и познать муки любви и ревности. В романе польского писателя Болеслава Пруса отрывки из подлинных древнеегипетских текстов соседствуют с подчеркнуто осовремененными реалиями жизни далeкого прошлого. Проблемы Древнего Египта давно стали достоянием истории, но как нельзя лучше подходят для исследования вечных вопросов: цели человеческого существования, роли случая в истории, конфликта интересов личности и государства, любви и дружбы…



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