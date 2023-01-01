Фантастика. Борис Акунин
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Фантастика. Борис Акунин

Фантастика. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика512 мин12+

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Сюжет

10 мая 1980 года в Подмосковье произошла страшная автокатастрофа. Разбился автобус. Погибли все, кроме двух подростков. За секунду до трагедии они увидели перед машиной столб белого света. И обрели уникальный дар: один стал телепатом, второй приобрел невероятную скорость и невиданную силу. И 10 лет спустя, в августе 1991-го эти таланты пригодились…

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