Фантастические рассказы. Эдгар Аллан По,Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Рассказы и романы, полные «ужасов и тайн», появились в европейской и американской литературе в первой половине XIX века. Таинственные приключения, фантастика, призраки и демонические личности – все это является центральной темой данных произведений. В данный сборник вошли лучшие образцы мистических рассказов, посвященных загадочным, сверхъестественным и мрачным событиям, связанным с потусторонним миром. Два великих писателя – Чарльз Диккенс и Эдгар По, два великих романтика девятнадцатого века вошли в историю мировой литературы как непревзойденные мастера «ужасов» и фантастики, развивающие в своих произведениях традиции готического романа. Чарльз Диккенс. Дом с призраками Эдгар Аллан По. Тень. Притча Эдгар Аллан По..Происшествие в скалистых берегах Эдгар Аллан По. Человек толпы Эдгар Аллан По. Сфинкс Эдгар Аллан По. Разговор с мумией Эдгар Аллан По. Ангел необычайного перевод: М. Энгельгардт ©



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