Фамильные ценности, или Возврату не подлежит. Олег Рой
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Фамильные ценности, или Возврату не подлежит. Олег Рой

Фамильные ценности, или Возврату не подлежит. Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза522 мин16+

Сюжет

Везет тем, кто родился в семье с богатой родословной. Счастливы, кто рос в доме, где есть добрые традиции, которые передаются от поколения к поколению. Особенно удачливы те, кто становится наследником фамильных ценностей. Бальке подфартило: он действительно родился с золотой ложкой во рту. Но чтобы стать во главе семьи, взять в свои руки опасный бизнес – производство и продажу ювелирных изделий, ему нужно стать наконец взрослым. Именно поэтому его бабушка написала такое завещание, по которому Бальке придется в корне изменить свою судьбу. Условия в нем парадоксальные, выполнить их может только избранный.

Фамильные ценности, или Возврату не подлежит слушать на видеосервисе Wink.

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