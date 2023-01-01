Фамильные драгоценности. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Валерия Игнатова учится в институте, а после учёбы работает социальным работником. Она живёт вместе с мамой Ниной Ивановной, которая развелась с отцом Валерии Николаем Алексеевичем, когда девочка была ещё совсем маленькой. Но Валерия поддерживает с отцом тёплые, дружеские отношения и часто, страдая от тяжёлого характера матери, приходит к нему за утешением. Однажды к Валерии прикрепляют новую подопечную старушку Зинаиду Петровну Комову. Разговорившись с внимательной к ней девушкой, Зинаида Петровна показывает Валерии свои старые фотографии и рассказывает, что её дочь когда-то отказалась от неё. Валерия понимает, что Зинаида Петровна её родная бабушка, но по рассказам матери уже давно умершая. Валерия не может поверить, что её мать могла так поступить. Она пытается получить объяснения, но мама не собирается раскрывать дочери свои тайны. Валерия уходит из дома к отцу, в надежде узнать что-нибудь о конфликте между бабушкой и мамой от него. Николай Алексеевич не сразу, но рассказывает дочери всё, что об этом знает. Конфликт начался с того, что Нина украла у матери фамильные драгоценности. И Зинаида Петровна долго думала, что заставил её это сделать Николай Алексеевич. После этого Зинаида Николаевна пыталась спровоцировать у Нины, лежащей в больнице на сохранении, выкидыш. И, когда Нина об этом узнала, сбежала из больницы и отказалась от матери. С тех пор они никогда не общались. Валерия пытается несколько раз поговорить с мамой, понять, зачем она украла у бабушки драгоценности, но та наотрез отказывалась разговаривать на эту тему. Николай Алексеевич сообщает Зинаиде Петровне, которая попадает в больницу с сердечным приступом, что Валерия – её внучка. Зинаида Петровна счастлива. Она пишет письмо Нине, в котором сообщает, что давно простила дочь за воровство и мучилась всю жизнь из-за того, что хотела заставить её избавиться от ребёнка. Она уговаривает внучку передать письмо по назначению, просит прощение у Валерии и надеется, что сумеет помириться и с дочкой. Только благодаря настойчивости и доброму сердцу Валерии это становится возможным.



Фамильные драгоценности слушать на видеосервисе Wink.