Фамильное дело. Жаклин Санд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все началось, когда к виконту де Моро – аристократу, занимающемуся расследованиями не по велению профессии, а по призванию, – пришла прекрасная девушка и, не тратя времени на вступительные речи, попросила: «Женитесь на мне!». «Сумасшедшая?» – подумал виконт. Но нет, странная посетительница ок�азалась абсолютно вменяемой, а ее необычная просьба имела под собой серьезные основания. Заинтригованный виконт лично занялся этим запутанным делом, тем более что оно касалось его собственной семьи. Литературная обработка О. Кольцовой.



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