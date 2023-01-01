Фальшивая нота. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Мария воспитывалась в детдоме. В детстве у нее обнаружился музыкальный талант. После выпуска из детского дома Мария поступила в музыкальный интернат. Одновременно Мария стала выступать на всевозможных конкурсах, и однажды получила престижную награду. Ей вручили денежный приз, репортажи о ней показали в новостях. Спустя короткое время Марию нашли мать Светлана Борисовна, а вскоре и отец Сергей Михайлович. Мать пришла к Марии вместе со своим младшим сыном Денисом. Узнав о том, кем является гостья, Мария выгнала ее. Однако желание узнать мать и отца получше победило. Она стала общаться и со Светланой Борисовной, и с Сергеем Михайловичем. Выяснилось, что после рождения Марии они не общались, у матери была своя семья, в которой родились другие дети. Отец женился на другой, но вскоре развелся. Придя в гости к Светлане Борисовне, Мария рассказала, что собирается продать свою коммуналку, добавить полученный денежный приз и купить квартиру. Мать предложила дочери не тратить деньги, а переехать к ним. Мария рассердилась. Она решила, что матери нужны от дочери лишь деньги. Зато отец, в отличие от Светланы Борисовны, вел себя «благородно». Он тут же предложил дочери помощь в покупке дорогой квартиры, отец был даже готов добавить некоторую сумму. «Боясь за неопытность дочери», Сергей Михайлович сказал Марии, чтобы она перевела на его счет призовые деньги. Мария, не сомневаясь в надежности отца, сделала то, что он предложил. Но, получив деньги, отец перестал общаться с дочерью. Когда Мария отыскала его, он заявил ей, что она сама подарила ему деньги. Теперь он не собирается их возвращать. Мария поняла, что отец просто обворовал ее. Все это заставило Марию по-другому взглянуть на мать. Лишь Светлана Борисовна готова была принять дочь и помочь ей найти справедливость в истории с отцом. Дочь смогла простить мать.



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