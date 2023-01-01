Фальшивая монета (спектакль). Максим Горький (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

«Фальшивая монета» – пьеса, которая в горьковском наследии стоит как бы особняком и выделяется своей сугубой нервностью, взвинченностью. Внешне сравнительно несложный сюжет «Фальшивой монеты» скрывает глубокую, и для Горького в высшей степени притягательную мысль о том, как искажает, унижает и опошляет человека денежный интерес, о том, как власть денег проникает в самую, казалось бы, потаенную сферу внутрисемейных отношений. Постановка Горьковского Государственного театра драмы имени М.Горького



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