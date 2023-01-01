Фактологичность. Десять причин наших заблуждений о мире – и почему все не так плохо, как кажется. Ханс Рослинг,Ула Рослинг,Анна Рослинг Реннлунд (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Аудиокнига, прочитав которую, вы будете понимать, как на самом деле устроен наш мир, какие изменения в нем происходят и куда приведут нас эти изменения. И нет, ситуация не ухудшается с каждым годом. На самом деле все становится только лучше. Когда мы задумываемся о современном положении дел в мире, нам кажется, что с каждым годом ситуация становиться все хуже и хуже. Стихийные бедствия уносят все больше и больше жизней, популяции редких животных, относящихся к вымирающим видам, тают буквально на глазах, доля мирового населения, живущего в нищете, неуклонно растет. На самом же деле все в точности наоборот. В своей книге «Фактологичность. Десять причин наших заблуждений о мире – и почему все не так плохо, как кажется» учeный, врач, лектор и один из основателей шведского отделения организации «Врачи без границ» Ханс Рослинг не только рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые совершает наш мозг, пытаясь оценить глобальные изменения, происходящие в мире, но и дает инструменты, благодаря которым можно научиться правильно видеть и понимать общую картину происходящего, даже если у вас нет времени на анализ мелких деталей. Дополнительные материалы: Книга, прочитав которую, вы будете понимать, как на самом деле устроен наш мир, какие изменения в нем происходят и куда приведут нас эти изменения. И нет, ситуация не ухудшается с каждым годом. На самом деле все становится только лучше. Идеальная книга, чтобы перестать бояться будущего. Мир разделен пополам. В богатых стран...Слушайте книгу.
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