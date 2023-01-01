Фактологичность. Десять причин наших заблуждений о мире – и почему все не так плохо, как кажется. Ханс Рослинг,Ула Рослинг,Анна Рослинг Реннлунд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига, прочитав которую, вы будете понимать, как на самом деле устроен наш мир, какие изменения в нем происходят и куда приведут нас эти изменения. И нет, ситуация не ухудшается с каждым годом. На самом деле все становится только лучше. Когда мы задумываемся о современном положении дел в мире, нам кажется, что с каждым годом ситуация становиться все хуже и хуже. Стихийные бедствия уносят все больше и больше жизней, популяции редких животных, относящихся к вымирающим видам, тают буквально на глазах, доля мирового населения, живущего в нищете, неуклонно растет. На самом же деле все в точности наоборот. В своей книге «Фактологичность. Десять причин наших заблуждений о мире – и почему все не так плохо, как кажется» учeный, врач, лектор и один из основателей шведского отделения организации «Врачи без границ» Ханс Рослинг не только рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые совершает наш мозг, пытаясь оценить глобальные изменения, происходящие в мире, но и дает инструменты, благодаря которым можно научиться правильно видеть и понимать общую картину происходящего, даже если у вас нет времени на анализ мелких деталей. Дополнительные материалы: Книга, прочитав которую, вы будете понимать, как на самом деле устроен наш мир, какие изменения в нем происходят и куда приведут нас эти изменения. И нет, ситуация не ухудшается с каждым годом. На самом деле все становится только лучше. Идеальная книга, чтобы перестать бояться будущего. Мир разделен пополам. В богатых стран...Слушайте книгу.



Фактологичность слушать на видеосервисе Wink.