Факир. Илона Шикова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Илоны Шиковой – «Факир», вторую в серии «Авантюристы». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Сашей Брежневой. Он решил завязать с прошлым – новое лицо, новое имя и новая жизнь. В старой осталась лишь женщина, которую он безумно любил. Восемь месяцев за границей, и он возвращается на просторы родины. Случай, а может судьба сыграет с ним злую шутку – случайная встреча, безумный порыв помочь незнакомой девушке, и он снова в игре, еще до конца не осознав, что черные глаза загадочной незнакомки с неимоверной силой завлекают его в свой плен. Только в самый неожиданный момент прошлое снова даёт о себе знать – той, с кем у него нет будущего. И теперь ему предстоит сделать окончательный выбор … Однотомник. За шикарную обложку огромное спасибо талантливому автору Лие Толиной… Внимание! 18+ Содержит нецензурную лексику. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) © & ℗ ООО «МедиаКнига», 2021



Факир слушать на видеосервисе Wink.