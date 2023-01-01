Фаина Раневская. Смех сквозь слезы. Фаина Раневская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

ДВА БЕСТСЕЛЛЕРА ОДНИМ ТОМОМ. Личная исповедь Фаины Раневской, дополненная собранием ее неизвестных афоризмов, публикуемых впервые. Лучшее доказательство тому, что рукописи не горят. «Что-то я давно о себе гадостей не слышала. Теряю популярность» «Если тебе не в чем раскаиваться, жизнь прожита зря» «Живу с высоко поднятой головой. А как иначе, если по горло в г…не?» «Если жизнь повернулась к тебе ж…й, дай ей пинка под зад!» – так говорила Фаина Раневская. Но эта книга больше, чем очередное собрание острот и анекдотов заслуженной матерщинницы и народной насмешницы Советского Союза. Больше, чем мемуары или автобиография, которую она собиралась начать фразой: «Мой отец был бедный нефтепромышленник…» С этих страниц звучит трагический голос великой актрисы, которая лишь наедине с собой могла сбросить клоунскую маску и чьи едкие остроты всегда были СМЕХОМ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ.



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