Фагогенез. Лаэндэл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Фагогенез» – фантастический роман, четвертая книга цикла «Анархия упадка», жанр боевая фантастика. Опасный телепат уничтожен, но круговорот событий после завершения «Внедрения» только продолжает набирать силу. Безбашенная банда называющая себя «Кастаньеты» терроризируют округу. Община где Найкрас с соратниками нашел приют и безопасность, теперь враги всех «Игроков», а среди монстров появилась тварь, способная использовать чужие гены для своего потомства. Включая людские.Книга 1. Отсев Книга 2. Внедрение Книга 3. Гамбит Книга 4. Фагогенез Книга 5. Инкарнация Книга 6. Апробация Книга 7. Ликайдо Книга 8. Ро'Кха-канyoutube.com/audiolibrary/music?nv=1 Aakash Gandhi / Eyes of Glory Ugonna Onyekwe / Inescapable© Лаэндэл © ИДДК



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