WinkАудиокнигиФаэрверн навсегда. Лесса Каури
Фаэрверн навсегда. Лесса Каури (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Фэнтези532 мин16+
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Сюжет
Обстоятельства встречи Тамарис Камиди и Викера ар Нирна не оставляли для совместного будущего ни единого шанса. Ведь они такие разные: как небо и земля, как огонь и вода, как… мужчина и женщина! Сумеют ли они выполнить задуманное? Смогут ли уберечь друг друга? Захотят ли… уберечь? Масло с водой не смешивается? А это смотря как смешивать! Представляем Вашему вниманию необычный и мистический роман «Фаэрверн навсегда».
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