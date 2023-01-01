Фаэрверн навсегда. Лесса Каури (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Обстоятельства встречи Тамарис Камиди и Викера ар Нирна не оставляли для совместного будущего ни единого шанса. Ведь они такие разные: как небо и земля, как огонь и вода, как… мужчина и женщина! Сумеют ли они выполнить задуманное? Смогут ли уберечь друг друга? Захотят ли… уберечь? Масло с водой не смешивается? А это смотря как смешивать! Представляем Вашему вниманию необычный и мистический роман «Фаэрверн навсегда».



Фаэрверн навсегда слушать на видеосервисе Wink.