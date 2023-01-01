Face Control. Джон Эйкен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все продавцы мечтают работать с ключевыми клиентами и заключать крупные сделки. Но, к сожалению, не многим это удается… и тому есть причины! Чтобы успешно сотрудничать с руководителями, принимающими ключевые решения, и VIP-партнерами, необходимо овладеть подходами и навыками, которые не используются в работе с другими клиентами. Иначе Вы просто не пройдете «фейс-контроль»! Почему? Потому что влиятельные люди мыслят, действуют и работают по другим правилам. Аудиокнига «Face Control. Правила назначения встреч, ведения переговоров и заключения сделок с VIP-клиентами» поможет продавцам овладеть навыками успешной работы с ключевыми клиентами и VIP-партнерами.



Face Control слушать на видеосервисе Wink.