WinkАудиокнигиFace Control. Джон Эйкен
Face Control. Джон Эйкен (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес76 мин12+
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Сюжет
Все продавцы мечтают работать с ключевыми клиентами и заключать крупные сделки. Но, к сожалению, не многим это удается… и тому есть причины! Чтобы успешно сотрудничать с руководителями, принимающими ключевые решения, и VIP-партнерами, необходимо овладеть подходами и навыками, которые не используются в работе с другими клиентами. Иначе Вы просто не пройдете «фейс-контроль»! Почему? Потому что влиятельные люди мыслят, действуют и работают по другим правилам. Аудиокнига «Face Control. Правила назначения встреч, ведения переговоров и заключения сделок с VIP-клиентами» поможет продавцам овладеть навыками успешной работы с ключевыми клиентами и VIP-партнерами.
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