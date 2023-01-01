Фабр. Восстание жуков. Майя Габриэль Леонард (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

О книге Эта уникальная история о дружбе, взаимовыручке, бережном отношении к окружающему миру, любви к родителям. Всё это под острым приключенческим соусом, с щепоткой настоящего английского юмора, потрясающей фэнтезийной начинкой! Если Вам не нравились жуки или Вы боялись насекомых по какой-то причине, то после прочтения этой книги вы просто обязаны их полюбить. М. Г. Леонард – отмеченный наградами автор бестселлеров для детей. Ее книги переведены более чем на сорок языков, и в настоящее время в разработке находится телесериал, основанный на трилогии Beetle Boy (Фабр). «Фабр» стал победителем международной Премии детской книги Waterstones, вошел в ТОП ЛУЧШИХ книг года по версии Publishers Weekly и признан amazon.com «одной из самых лучших историй для детей». Озвучил аудиокнигу актер театра и кино Петр Абрамов. Его чарующий голос мгновенно погружает слушателей в атмосферу захватывающих тайн и волшебства, удивительных событий и неожиданных поворотов сюжета. Аннотация Отец Даркуса, Бартоломью Катл, таинственным образом исчезает из закрытого кабинета Музея естествознания в Лондоне. Полиция сбита с толку – как и куда мог пропасть заслуженный учёный? Жизнь мальчика меняется: он попадает в дом к своему дяде Максу, в новую школу, где заводит друзей, но самое главное – у него появляется Бакстер, огромный чёрный жук-носорог, который – о чудо!– понимает его с полуслова. Даркус намерен найти своего пропавшего отца во что бы то ни стало. Но его планам может помешать сумасшедшая учёная-генетик Лукреция Каттэр, которая задумала ужасный план уничтожения мира. Стремительный вихрь таинственных событий, детективного расследования, потрясающих открытий и захватывающих приключений – всё это увлекает юного читателя в удивительный фэнтезийно-приключенческий мир!



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