Фабр. Королева жуков. Майя Габриэль Леонард (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

О книге Эта уникальная история о дружбе, взаимовыручке, бережном отношении к окружающему миру, любви к родителям. Всё это под острым приключенческим соусом, с щепоткой настоящего английского юмора, потрясающей фэнтезийной начинкой! Если Вам не нравились жуки или Вы боялись насекомых по какой-то причине, то после прослушивания этой книги вы просто обязаны их полюбить. М. Г. Леонард – отмеченный наградами автор бестселлеров для детей. Ее книги переведены более чем на сорок языков, и в настоящее время в разработке находится телесериал, основанный на трилогии Beetle Boy (Фабр). «Фабр» стал победителем международной Премии детской книги Waterstones, вошел в ТОП ЛУЧШИХ книг года по версии Publishers Weekly и признан amazon.com «одной из самых лучших историй для детей». Озвучил аудиокнигу актер театра и кино Петр Абрамов. Его чарующий голос мгновенно погружает слушателей в атмосферу захватывающих тайн и волшебства, удивительных событий и неожиданных поворотов сюжета. Аннотация Продолжение бестселлера «Фабр. Восстание жуков», получившего премию детской книги Waterstones и переведённого более чем на 40 языков мира. Сумасшедшая учёная-генетик Лукреция Каттер мечтает отомстить за своё поражение. Очередной гениальный план по захвату мира вот-вот воплотится. Даркус, Вирджиния и Бертольт раскрывают тайну злодейки и теперь полны решимости её остановить. Но, похоже, у трёх друзей появилась неожиданная проблема. Отец Даркуса наотрез запретил дальнейшее расследование! Новак, дочь Лукреции, их последняя надежда. Но отважится ли она открыто выступить против собственной матери, на стороне которой целая армия идеальных солдат-жуков. Осталось ли в Лукреции что-то человеческое или же мутация полностью завершилась? Что задумала эта коварная законодательница мод и удастся ли друзьям её остановить? Оригинальное издание впервые опубликовано на английском языке в 2017 году под названием QUEEN BEETLE издательством The Chicken House, 2 Палмер-стрит, Фрум, Сомерсет, BA11 1DS (2 Palmer Street, Frome, Somerset, BA11 1DS). © М. Г. Леонард, текст, 2017 © Элизабет Портабелла, обложка, 2017 Все имена персонажей и названия мест, используемые в этой книге, защищены авторским правом © М. Г. Леонард и не могут быть использованы без разрешения. Автор / Иллюстратор доказала свои моральные права. Все права защищены. Любое копирование разрешено только с письменного согласия правообладателей. © ООО «Издательство Робинс», перевод, издание на русском языке, 2017



Фабр слушать на видеосервисе Wink.