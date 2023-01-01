Ежик в гостях у Клюкв. Юлия Брыкова (книга, 2020) слушать онлайн

«Ежик в гостях у Клюкв» – добрая сказка для детей дошкольного возраста. Читатели отправятся в путешествие вместе с Ежиком и познакомятся с сестричками-близняшками, которых мама, любя, называет Клюквами. Маленькие слушатели и их родители попадут в волшебный мир детства, где на каждом шагу встречаются увлекательные приключения. На страницах книги обитают герои, типичные для русской культуры и знакомые всем детям: маленький Ежик, мудрый Домовой, радушный Заяц, говорящая Ворона, степенная Улитка и Бельчонок хвастунишка. Потайные ходы, уютный чердак, лесной домик на дереве и звeзды, которые дерутся подушками, дадут простор для детского воображения. Книга расскажет о дружбе и взаимопомощи, о честности и преданности, о традиционных семейных ценностях. Слушая с детьми эту книгу на ночь, вы можете быть уверены, что маленькие слушатели увидят только добрые и радужные сны.



Ежик в гостях у Клюкв слушать на видеосервисе Wink.