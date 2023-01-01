Эй, английский, палехче!. Юлия Рыбакова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига для тех, кто хочет прокачать свой английский и наконец-то начать изучать его эффективно. Пособие поможет даже тем, кто более 20 лет учил английский и никак не мог его осилить. Здесь нет таблиц и скучных правил, бездушных тестов и устаревшей лексики – только самые крутые задания и методы изучения, которые помогли тысячам отчаявшихся заговорить по-английски. Автор, Юлия Рыбакова, не только открыла популярные онлайн курсы «Произношение», «Разговорный» и «Времена, ай-на-на», она создала свой блог @rybakova_english в Инстаграме, и уже более 150 тысяч подписчиков успешно занимаются английским по ее методике. После прослушивания этой аудиокниги ты будешь изучать язык с такой же легкостью, с какой ребенок играет в свои любимые кубики.



Эй, английский, палехче! слушать на видеосервисе Wink.