Евразийская империя. История Российского государства. Эпоха цариц. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

История Российского Государства. Том VI. Эпоха цариц. Аудиоверсия книги в исполнении Александра Клюквина. «Эпоха цариц», то есть события русского 18 столетия, – поразительно интересный период отечественной истории, когда Россия превратилась в евразийскую империю, расширяющуюся на запад, юг и восток. Это время преподает нам несколько важных уроков: об ограниченности неограниченной власти, о необходимости и рискованности реформ, о том, как можно и как нельзя править Россией. Книга рассказывает, как завязывались «вечные» российские узлы: национальный вопрос, внутриобщественное противостояние, жажда свободы и страх перед порождаемым им хаосом.© B. Akunin, 2018 © Abecca Global Inc, 2018 © ООО «Издательство АСТ», 2018 ©



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