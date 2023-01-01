Эволюционное несоответствие. Вся правда о том, почему болеет человечество в XXI веке. Мартин Шаккум. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мы считаем современный развитый мир довольно комфортным и безопасным. Вряд ли кому-то из нас захотелось бы сменить свою уютную квартиру на хижину в лесу, а свою работу — на необходимость самостоятельно добывать хлеб насущный. К нашим услугам все блага цивилизации в режиме 24/7. Медицина шагнула вперед настолько, что способна вылечить почти любые болезни. Но вот парадокс: несмотря на постоянный рост финансирования медицины и повышение благосостояния, продолжительность жизни в развитых странах не растет или даже снижается.

Так ли на самом деле хороша современная цивилизация? Действительно ли мы счастливы в нашем комфортном мире? Почему мы испытываем многочисленные проблемы со здоровьем и можно ли с ними справиться? Возможно ли жить не просто долго, но и активно? Спойлер: да, можно и нужно. Для этого у нас уже есть все необходимое. Соблюдая несложные принципы, мы можем сделать свою жизнь гораздо более здоровой и благополучной. Как это сделать — узнайте в саммари книги «Эволюционное несоответствие».



Эволюционное несоответствие слушать на видеосервисе Wink.