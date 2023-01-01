Евангелие для детей (с музыкальным оформлением). Протоиерей Александр Соколов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евангелие в переводе с греческого языка означает «Благая Весть». Эта Книга о том. как Сын Божий, Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, пришел в мир спасти людей от греха и смерти, о том, как Он жил на земле, возвестил путь спасения, сотворил великие чудеса, был предан на мучения, принес Себя в жертву за людей через смерть на Кресте. а в третий день воскрес, даровав нам жизнь вечную и бессмертие.



Евангелие для детей (с музыкальным оформлением) слушать на видеосервисе Wink.