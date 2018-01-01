Ева Луна. Исабель Альенде (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Волшебный роман в лучших традициях магического реализма. Удивительная история сироты Евы Луны, рассказанная ей самой, разворачивается на фоне неспокойной политической жизни Южной Америки второй половины ХХ века. В ходе своих захватывающих приключений девушка, которая обладает необычайным даром рассказчицы, познакомится со множеством ярких персонажей и столкнется с тяжелыми испытаниями. А тем временем где-то на другом краю света в измученной Второй мировой войной Австрии мальчик по имени Рольф Карле проходит через непростые этапы своего взросления. Однажды им с Евой суждено встретиться, но до этого произойдет еще ряд самых неожиданных событий. © Storysidе



Ева Луна слушать на видеосервисе Wink.