Этюд в осенних тонах. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Николай Храпунов строил загородный дом долгие девять лет. И все эти годы его поддерживала жена Валентина. В самом начале строительства Валентине пришлось оставить любимую работу учителя рисования и заняться семейным бизнесом – торговлей секонд-хэндом. Николай обещал жене, что она вернется к своей профессии, как только стройка будет закончена. И он даже поможет ей организовать персональную выставку в местном ДК. Наконец, дом был готов. Валентина ожидала, что Николай вспомнит о своем обещании. Однако, у него уже зрели новые планы строительства зимнего гаража и других хозяйственных построек. Валентина пригрозила, что оставит Николая после новоселья. Николай решил, что Валентина просто переутомилась. Он попытался ее задобрить подарками. Затем заподозрил, что она изменяет ему с его другом Семеном. Убедившись, что это не так, Николай решил больше не обращать внимания на «блажь» жены. О своем обещании он так и не вспомнил, и после новоселья Валентина ушла. Оставшись один, Николай попытался вернуть Валентину, которая теперь жила в их городской квартире. Валентина не возвращалась. Николай стал активно встречаться со своей любовницей Тамарой, которая давно хотела развести Николая с женой. Однажды Николай пригласил Тамару оценить его новый дом. В этот момент вернулась Валентина за своими принадлежностями для рисования. Произошел конфликт, который поставил Николая перед выбором. Николай заявил Тамаре, что их связь была несерьезной, и расстался с ней. Впервые дом показался Николаю слишком большим и неуютным. Наконец, мучительно размышляя об отношениях с женой, Николай нашел старые рисунки Валентины. Содержание этих картин напомнило Николаю о счастливых моментах его прежней семейной жизни. И Николай вспомнил о своем обещании. Он понял, что действовал слишком авторитарно, подчинив своей мечте интересы жены, подавляя ее личность. Супруги помирились.



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