Этот неподражаемый Дживс. Пелам Гренвилл Вудхаус
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Этот неподражаемый Дживс. Пелам Гренвилл Вудхаус

Этот неподражаемый Дживс. Пелам Гренвилл Вудхаус (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Юмор426 мин12+

Сюжет

Мистер Бинго, друг Берти Вустера, в очередной раз задумывает жениться. Но строгий дядюшка Литтл может помешать осуществлению свадебных планов, и тогда на помощь приходят верный Берти, который берет на себя роль посредника в этом щекотливом деле, и его гениальный слуга Дживс. Однако мистеру Вустеру и самому нужна помощь – тетушка Агата полна решимости найти достойную спутницу жизни для своего любимого племянника…

Этот неподражаемый Дживс слушать на видеосервисе Wink.

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