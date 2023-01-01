Этот неподражаемый Дживс. Пелам Гренвилл Вудхаус (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мистер Бинго, друг Берти Вустера, в очередной раз задумывает жениться. Но строгий дядюшка Литтл может помешать осуществлению свадебных планов, и тогда на помощь приходят верный Берти, который берет на себя роль посредника в этом щекотливом деле, и его гениальный слуга Дживс. Однако мистеру Вустеру и самому нужна помощь – тетушка Агата полна решимости найти достойную спутницу жизни для своего любимого племянника…



Этот неподражаемый Дживс слушать на видеосервисе Wink.