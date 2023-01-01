Это же любовь! Книга, которая помогает семьям. Виктория Дмитриева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Идеальные пары никогда не ссорятся, не устают, не раздражают друг друга и не существуют. Поэтому в новой книге популярного блогера, социолога, члена экспертного совета Минпросвещения России портала информационно-просветительской поддержки родителей, автора бестселлера, счастливой жены и мамы троих детей нет ни слова об этих мифических союзах. Зато есть все об отношениях от зарождения до угасания страсти: • как понять, подходите ли вы друг другу • что происходит с любовью, когда исчезают «бабочки в животе» • что обязательно нужно сделать до вступления в брак • что такое настоящая, а не отфотошопленная семейная жизнь. Вика Дмитриева дает работающие психологические практики, множество примеров из жизни и, конечно, фирменный авторский юмор, уже знакомый читателям по книге «Это же ребeнок! Школа адекватных родителей». Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



Это же любовь! Книга, которая помогает семьям слушать на видеосервисе Wink.