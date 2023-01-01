Это случилось в Детройте. Часть 2. Альберт Мальц (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Инсценированные страницы романа «Глубинный источник». Американский коммунист Фред Принси вместе с товарищами борется за создание профсоюза на автомобильном заводе “Джефферсон моторс”. Это становится известно заправилам реакционной организации “Черный легион”, и они похищают Принси. Попытки запугать или подкупить его не удаются, и тогда Принси убивают. Исполнители: Принси – Губанов Леонид; Бетси, его жена – Нифонтова Руфина; Поль Тернер – Муравьев Владимир; Вил Кармайкл – Васильев Александр; Силия, его жена – Кононенко Елена; Джесс – Новосельский Виктор; Джефри Греб – Вечеслов Сергей; Келлог – Шатов Александр; Спайт – Граве Александр; Амброз Бишоп – Зайцев Серафим; Динни – Белокуров Владимир; Молодой человек – Лауфер Юрий; От автора – Плятт Ростислав



Это случилось в Детройте слушать на видеосервисе Wink.