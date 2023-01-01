Этносфера. История людей и история природы. Лев Гумилев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гумилев Лев Николаевич – русский историк, географ и писатель. Этносфера: история людей и история природы – монументальный труд ученого, посвященный теории этногенеза. В книгу вошли статьи, посвященные невероятному на первый взгляд сочетанию природоведения и истории, идеологии и культуры, сходству и различию этносов. Здесь получает уникальное научное подтверждение теория о происхождении Руси как своеобразного этнологического сочетания Востока и Запада. Наряду с теоретическими статьями в сборник вошли научно-популярные произведения, описывающие такие сложные и малоизученные явления этногенеза, как антисистемы и этнические химеры.



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