WinkАудиокнигиЭтносфера. История людей и история природы. Лев Гумилев
Этносфера. История людей и история природы. Лев Гумилев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература1068 мин12+
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Сюжет
Гумилев Лев Николаевич – русский историк, географ и писатель. Этносфера: история людей и история природы – монументальный труд ученого, посвященный теории этногенеза. В книгу вошли статьи, посвященные невероятному на первый взгляд сочетанию природоведения и истории, идеологии и культуры, сходству и различию этносов. Здесь получает уникальное научное подтверждение теория о происхождении Руси как своеобразного этнологического сочетания Востока и Запада. Наряду с теоретическими статьями в сборник вошли научно-популярные произведения, описывающие такие сложные и малоизученные явления этногенеза, как антисистемы и этнические химеры.
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