WinkАудиокнигиЭтикет приветствий. «Добрый день или здрасте». Елена Игнатьева
Этикет приветствий. «Добрый день или здрасте». Елена Игнатьева (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн97 мин16+
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Сюжет
Приветствие – важная часть межличностного общения. Именно с него начинается контакт. Приветствие значимо и внимание к нему поможет вам многое «прочитать» о человеке, о его отношении к вам, о настрое в данный момент. «Международный деловой этикет» – это серия аудиоподкастов, разбитых по тема�тикам. Здесь вы найдете много интересной информации об истории возникновения этикетных правил, исторических фактов и забавных историй, связанных с несоблюдением правил делового этикета.
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