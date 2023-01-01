Этикет на «удаленке». Как правильно общаться с коллегами, партнерами и начальством онлайн. Елена Вос (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как оставаться эффективным сотрудником, работая из дома? Что надеть на деловое zoom-совещание? Как успешно пройти собеседование онлайн? На все эти вопросы ответит Елена Вос, основатель Академии коммуникации, имиджа и этикета, эксперт в сфере современного этикета, кросс- коммуникаций и создания �личного бренда. Она расскажет, как поддержать свою продуктивность, обустроить рабочее место и составить расписание, чтобы работа на «удаленке» была не только эффективной, но и комфортной.



Этикет на «удаленке» слушать на видеосервисе Wink.