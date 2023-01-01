Эти глаза напротив. Анна Ольховская (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

После чудесного спасения из рук сумасшедшего маньяка Сигизмунда Кульчицкого, переодевавшегося в костюм Змея и жестоко издевавшегося над своими жертвами, Варя Ярцева считала, что с «драконовскими наслаждениями» покончено. Она сама и последняя жертва Змея, Моника Климко, были спасены Павлом, настоящим наследником крупнейшей империи Кульчицких, злодей – за решеткой в ожидании суда. Но оказалось, что у маньяка есть влиятельные покровители, занимающие важные посты во властных структурах, они готовы сделать все возможное и невозможное для того, чтобы вытащить того на свободу, устранить ненужных свидетелей, Монику и Варю, и забрать для лабораторных опытов Павла, которому был поставлен медицинский диагноз «Ихтиоз Арлекино». Это редкое врожденное генетическое заболевание. Вся кожа Павла покрыта ромбовидными чешуйками, а сам он обладает уникальными паранормальными способностями…



Эти глаза напротив слушать на видеосервисе Wink.