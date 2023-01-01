WinkАудиокнигиЭта жизнь возврату и обмену не подлежит. Как построить будущее, о котором не придется сожалеть. Маршалл Голдсмит. Ключевые идеи книги
Эта жизнь возврату и обмену не подлежит. Как построить будущее, о котором не придется сожалеть. Маршалл Голдсмит. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн35 мин16+
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Сюжет
Как прожить жизнь так, чтобы она принесла удовлетворение? Часто мы пренебрегаем собой, берем лишнюю ответственность и зря тратим силы. Мы несчастливы, когда занимаемся нелюбимым делом и отстраняемся от людей. Между тем груз сожалений тянет назад, а страх перед будущим не дает покоя. Начните жи�ть в настоящем: каждый вздох — новое «я».
Книга Маршалла Голдсмита, американского бизнес-эксперта и коуча, помогает обозначить цель и сделать ее достижение привычкой. Вы узнаете способы преодоления трудностей, секреты успеха и признания. Составив жизненный план и научившись принимать решения, вы заполучите все, чего заслуживаете.
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