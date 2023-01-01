Эта смешная несмешная жизнь. Юлия Леонидовна Бердникова
Wink
Аудиокниги
Эта смешная несмешная жизнь. Юлия Леонидовна Бердникова

Эта смешная несмешная жизнь. Юлия Леонидовна Бердникова (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фантастика, Юмор16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

В сборнике представлены рассказы на любой читательский вкус: фантастические, романтические, сатирические и просто «о всяком разном». Действие происходит как в современном реальном мире, так и в иных, вымышленных мирах. Некоторые истории волне серьезные, а есть такие, где герои попадают в непредвиденные, неприятные или забавные ситуации и пытаются из них выйти достойным образом. И тут выясняется, что даже в обстоятельствах, где шутки вроде бы неуместны, порой без юмора никак не обойтись. Такие разные истории объединяет легкость изложения и юмор, вызывающий добрую улыбку. И куда же без интриги: некоторые из рассказов заканчиваются совершенно не так, как можно было ожидать вначале…

Эта смешная несмешная жизнь слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг