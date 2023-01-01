Эта смешная несмешная жизнь. Юлия Леонидовна Бердникова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

В сборнике представлены рассказы на любой читательский вкус: фантастические, романтические, сатирические и просто «о всяком разном». Действие происходит как в современном реальном мире, так и в иных, вымышленных мирах. Некоторые истории волне серьезные, а есть такие, где герои попадают в непредвиденные, неприятные или забавные ситуации и пытаются из них выйти достойным образом. И тут выясняется, что даже в обстоятельствах, где шутки вроде бы неуместны, порой без юмора никак не обойтись. Такие разные истории объединяет легкость изложения и юмор, вызывающий добрую улыбку. И куда же без интриги: некоторые из рассказов заканчиваются совершенно не так, как можно было ожидать вначале…



Эта смешная несмешная жизнь слушать на видеосервисе Wink.