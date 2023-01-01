Эта книга не мусор. 50 способов избавиться от пластика, сократить количество мусора и спасти мир!. Изабель Томас (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Планета в опасности и нуждается в нашей помощи! Но хорошая новость заключается в том, что есть множество простых способов это сделать: от организации экологической вечеринки и отказа от пластика до заботы о природе и экоактивизма – спасти планету не так сложно, как ты думаешь. Узнай, как именно ты можешь избавиться от пластика, сократить количество мусора и стать ЭКОВОИТЕЛЕМ, а не ЭКОВРЕДИТЕЛЕМ, с 50 практическими и работающими советами!



Эта книга не мусор слушать на видеосервисе Wink.