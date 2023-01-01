Если вы слышите эту запись. Синдром распада колонии. Дарья Бобылёва
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Если вы слышите эту запись. Синдром распада колонии. Дарья Бобылёва

Если вы слышите эту запись. Синдром распада колонии. Дарья Бобылёва (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Ужасы и мистика31 мин18+

Сюжет

По одной из самых распространенных классификаций человеческие страхи делятся на биологические, социальные и экзистенциальные. А в состоянии ли будет человек сопротивляться, если все эти страхи выступят против него единым фронтом? Составитель сборника: Дарья Бобылева Художник: Дария Кушнир Редактор: Дарья Стрельцова Звукорежиссер: Глеб Лубянский Исполнительный продюсер: Стася Полякович Режиссер: Виктория Петренко

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