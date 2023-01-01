Если вы слышите эту запись. Семена зла. Рената Роз
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Если вы слышите эту запись. Семена зла. Рената Роз

Если вы слышите эту запись. Семена зла. Рената Роз (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Ужасы и мистика42 мин18+

Сюжет

Как мы знаем, в своем изначальном, неадаптированном для современных детей виде сказки были жестокими и довольно мрачными историями. Казалось бы, из лучших побуждений мы вычистили из них все ужасное, снабдили душеполезными нравоучениями, пересказали своими словами – но что, если самой своей древней сутью они продолжают воздействовать на разум? И что, если читая сказки, мы призываем в реальность населяющих их чудовищ? Или сами становимся этими чудовищами? Возрастное ограничение: 16+ Составитель сборника: Дарья Бобылева Художник: Дария Кушнир Звукорежиссер: skazochnica Редактор: Дарья Стрельцова Исполнительный продюсер: Стася Полякович Режиссер: Виктория Петренко

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