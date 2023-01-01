Если вы слышите эту запись. Чемодан. Евгения Овчинникова
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Если вы слышите эту запись. Чемодан. Евгения Овчинникова

Если вы слышите эту запись. Чемодан. Евгения Овчинникова (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Ужасы и мистика35 мин18+

Сюжет

Вы когда-нибудь чувствовали, что на вас кто-то пристально смотрит? Это особенно неприятно в том случае, если рядом никого нет – и вы начинаете сомневаться в собственном рассудке. Существует даже расстройство психики под названием “синдром воплощенного присутствия” – когда человеку постоянно кажется, что рядом кто-то есть, что кто-то наблюдает за ним – но при этом он находится в полном одиночестве. Ученые называют это ощущение ошибочным. Но что, если это не просто сбой восприятия? Возрастное ограничение: 16+ Составитель сборника: Дарья Бобылева Художник: Дария Кушнир Звукорежиссеры:Иван Киселев, Глеб Лубянский Редактор: Дарья Стрельцова Исполнительный продюсер: Стася Полякович Режиссер: Виктория Петренко

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