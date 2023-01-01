Если влюбишься – молчи!. Светлана Лубенец
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Если влюбишься – молчи!. Светлана Лубенец

Если влюбишься – молчи!. Светлана Лубенец (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза209 мин16+

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Сюжет

Дорогие девчонки! Мне очень хочется, чтобы вы узнали себя в героинях моих книг. Они общаются с друзьями и пытаются разобраться в жизни точно так же, как вы. Так же мечтают о любви. Я верю, что вы обязательно встретите ее – любовь, такую же чистую, возвышенную и прекрасную, какую я подарила героиням своих произведений!

Если влюбишься – молчи! слушать на видеосервисе Wink.

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