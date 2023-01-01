Если любишь человека с суицидальными мыслями + Жизнь, любовь, смех. Превращая жизнь в праздник. Бхагаван Шри Раджниш (Ошо),Стейси Фриденталь (книга, 2024) слушать онлайн

Если любишь человека с суицидальными мыслями Мысли о самоубийстве могут посещать каждого. Чем чаще они случаются, тем опаснее ситуация, которая может привести к трагическому финалу. Особенно страшно, когда суицидальные мысли преследуют близкого. Что может быть более пугающим, чем непонимание, как спасти любимого человека, который хочет умереть? Стейси Фриденталь – психотерапевт, доктор наук и мать, которой удалось помочь сыну преодолеть мысли о самоубийстве. Автор знает не понаслышке, как пугают суицидальные мысли у дорогого человека. Большинство людей в таких ситуациях чувствуют себя беспомощными, растерянными и парализованными, не зная, что сказать, сделать и подумать. Эта книга – незаменимый проводник к спокойной и счастливой жизни в темные периоды, помощь для тех, кто думает о самоубийстве, и для их близких. С помощью этой книги вы научитесь бережно общаться с дорогим человеком и справляться с собственным стрессом, переживаниями, страхом и тревогой. Полезные инструменты в книге основаны на когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), терапии принятия и ответственности (ТПО) и другим методам доказательной психотерапии. Они помогут вам узнать сигналы риска суицида, создать план безопасности и поддержать любимого человека в кризисный момент. Жизнь, любовь, смех. Превращая жизнь в праздник В этой книге собраны беседы, взятые из разных источников и объединенные в тему жизни, любви и смеха – трех явлений, которые Ошо считал для человека самыми важными. Жизнь – это то, что уже случилось и является основой всего, любовь – это самое прекрасное из того, что еще может случиться, а смех – то, что расслабляет, приземляет, возвращает к реальности и придает реальности вкус. Мастер помогает нам вспомнить о том, что жизнь не является настолько уж серьезным и тяжелым делом, каким привыкли ее считать большинство людей, и предлагает взглянуть на нее другими глазами. «Я против любой серьезности. Весь мой подход основан на юморе, потому что чувство юмора – это самое прекрасное духовное качество. Не истина, не бог, не добродетель – но чувство юмора. Если мы заполним всю землю смехом, танцами и пением, танцующими и поющими людьми, если мы превратим всю землю в карнавал радости, фестиваль огней, мы впервые принесем на землю истинное чувство религиозности. Мир – это игра бога, космическая шутка. И пока вы не познаете его как космическую шутку, вы не сможете познать его главную тайну».



Если любишь человека с суицидальными мыслями + Жизнь, любовь, смех слушать на видеосервисе Wink.