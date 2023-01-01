Если любишь человека с суицидальными мыслями + Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов. Вадим Зеланд,Стейси Фриденталь (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Если любишь человека с суицидальными мыслями Мысли о самоубийстве могут посещать каждого. Чем чаще они случаются, тем опаснее ситуация, которая может привести к трагическому финалу. Особенно страшно, когда суицидальные мысли преследуют близкого. Что может быть более пугающим, чем непонимание, как спасти любимого человека, который хочет умереть? Стейси Фриденталь – психотерапевт, доктор наук и мать, которой удалось помочь сыну преодолеть мысли о самоубийстве. Автор знает не понаслышке, как пугают суицидальные мысли у дорогого человека. Большинство людей в таких ситуациях чувствуют себя беспомощными, растерянными и парализованными, не зная, что сказать, сделать и подумать. Эта книга – незаменимый проводник к спокойной и счастливой жизни в темные периоды, помощь для тех, кто думает о самоубийстве, и для их близких. С помощью этой книги вы научитесь бережно общаться с дорогим человеком и справляться с собственным стрессом, переживаниями, страхом и тревогой. Полезные инструменты в книге основаны на когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), терапии принятия и ответственности (ТПО) и другим методам доказательной психотерапии. Они помогут вам узнать сигналы риска суицида, создать план безопасности и поддержать любимого человека в кризисный момент. Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов Трансерфинг – это мощная техника, дающая власть творить невозможные с обыденной точки зрения вещи, а именно – управлять судьбой по своему усмотрению. Никаких чудес не будет. Вас ожидает нечто большее – незнакомая реальность намного удивительней любой мистики. Вы испытаете непередаваемые чувства, когда обнаружите у себя способности, о которых и не подозревали. Это подобно ощущению свободного падения – невероятное имеет такую ошеломляющую дерзость превращаться в реальность, что просто дух захватывает! В основе Трансерфинга лежит модель вариантов – принципиально новый взгляд на устройство нашего мира. Это I ступень Трансерфинга и первые шаги мага. Человек не знает о том, что может не добиваться, а просто получить желаемое. Метафоры «синяя птица» и «колесо фортуны» имеют под собой вполне материальную основу. Течение вариантов – это роскошный подарок для разума, о котором вы даже не подозревали… Читайте! Слушайте! Меняйте действительность! Теперь вы можете погрузиться в атмосферу загадочного мира Трансерфинга в прекрасном исполнении актера театра и кино, заслуженного артиста России Михаила Черняка.



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