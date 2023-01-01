Если любишь человека с суицидальными мыслями + Семейные тайны. Практика системных расстановок. Надежда Маркова,Стейси Фриденталь (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Если любишь человека с суицидальными мыслями Мысли о самоубийстве могут посещать каждого. Чем чаще они случаются, тем опаснее ситуация, которая может привести к трагическому финалу. Особенно страшно, когда суицидальные мысли преследуют близкого. Что может быть более пугающим, чем непонимание, как спасти любимого человека, который хочет умереть? Стейси Фриденталь – психотерапевт, доктор наук и мать, которой удалось помочь сыну преодолеть мысли о самоубийстве. Автор знает не понаслышке, как пугают суицидальные мысли у дорогого человека. Большинство людей в таких ситуациях чувствуют себя беспомощными, растерянными и парализованными, не зная, что сказать, сделать и подумать. Эта книга – незаменимый проводник к спокойной и счастливой жизни в темные периоды, помощь для тех, кто думает о самоубийстве, и для их близких. С помощью этой книги вы научитесь бережно общаться с дорогим человеком и справляться с собственным стрессом, переживаниями, страхом и тревогой. Полезные инструменты в книге основаны на когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), терапии принятия и ответственности (ТПО) и другим методам доказательной психотерапии. Они помогут вам узнать сигналы риска суицида, создать план безопасности и поддержать любимого человека в кризисный момент. Семейные тайны. Практика системных Надежда Маркова – психотерапевт с богатым опытом работы, автор бестселлеров по системным расстановкам. В книге она рассказывает, какие последствия для потомков могут быть, если скрывать от родственников тайны, которые относятся к истории вашего рода и, в случае раскрытия, могут запятнать образ семьи. Скрывают «позорные» смерти: убийство или самоубийство, смерти от криминальных абортов, алкоголизма, наркотической зависимости. Не предаются огласке бесплодие, развод, разорение, подлые поступки, нелады с законом, дурная наследственность. Умалчиваются брошенные, абортированные, незаконнорожденные и приемные дети, измена, предательство любого рода, насилие со стороны родственников. Цель всех тайн сберечь семейные ценности, сохранить доброе имя, а то и жизнь, облегчить имеющееся положение. Но со временем, то, что скрывалось для защиты семьи, в итоге может ее разрушить. Люди испытывают муки совести, переживают, болеют, страдают из-за того, что в их семейной истории был эпизод, за который они не могут простить самих себя. И если совершившие скрытое уносят тайну с собой в могилу, то расплачиваются за это другие. Их дети или внуки неосознанно берут на себя искупление чужой вины. Помочь исцелить семейно-родовую систему может метод системных расстановок. В этой книге вы увидите на примере жизненных историй клиентов автора и проведенных для них расстановочных сессий, как тайны ныне живущих или уже умерших родственников влияют на нашу жизнь и судьбу наших детей и внуков. Вы узнаете, что безопаснее для вас и рода – открыться или скрывать тайну, как не стать заложником секретного заговора молчания, как нейтрализовать разрушающие последствия тайны и очистить род от влияния далекого прошлого семьи. В приложении представлены разрешающие фразы, облегчающие психоэмоциональное состояние, к ним можно обращаться вне контекста расстановок.



Если любишь человека с суицидальными мыслями + Семейные тайны слушать на видеосервисе Wink.