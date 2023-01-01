Если любишь человека с суицидальными мыслями + Посланник. Правдивая история про любовь. Клаус Дж. Джоул,Стейси Фриденталь (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Если любишь человека с суицидальными мыслями Мысли о самоубийстве могут посещать каждого. Чем чаще они случаются, тем опаснее ситуация, которая может привести к трагическому финалу. Особенно страшно, когда суицидальные мысли преследуют близкого. Что может быть более пугающим, чем непонимание, как спасти любимого человека, который хочет умереть? Стейси Фриденталь – психотерапевт, доктор наук и мать, которой удалось помочь сыну преодолеть мысли о самоубийстве. Автор знает не понаслышке, как пугают суицидальные мысли у дорогого человека. Большинство людей в таких ситуациях чувствуют себя беспомощными, растерянными и парализованными, не зная, что сказать, сделать и подумать. Эта книга – незаменимый проводник к спокойной и счастливой жизни в темные периоды, помощь для тех, кто думает о самоубийстве, и для их близких. С помощью этой книги вы научитесь бережно общаться с дорогим человеком и справляться с собственным стрессом, переживаниями, страхом и тревогой. Полезные инструменты в книге основаны на когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), терапии принятия и ответственности (ТПО) и другим методам доказательной психотерапии. Они помогут вам узнать сигналы риска суицида, создать план безопасности и поддержать любимого человека в кризисный момент. Посланник. Правдивая история про любовь Первая книга Клауса Дж.Джоула – «Посланник», за 1,5 года выдержала несколько переизданий и стала бестселлером на российском книжном рынке. "Посланник" предлагает иной взгляд на реальность, иные законы, управляющее этой реальностью, иную жизнь с большими возможностями, о которых многие даже не подозревают…



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