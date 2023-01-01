Если любишь человека с суицидальными мыслями + Медитации. О любви. Клаус Дж. Джоул,Стейси Фриденталь (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Если любишь человека с суицидальными мыслями Мысли о самоубийстве могут посещать каждого. Чем чаще они случаются, тем опаснее ситуация, которая может привести к трагическому финалу. Особенно страшно, когда суицидальные мысли преследуют близкого. Что может быть более пугающим, чем непонимание, как спасти любимого человека, который хочет умереть? Стейси Фриденталь – психотерапевт, доктор наук и мать, которой удалось помочь сыну преодолеть мысли о самоубийстве. Автор знает не понаслышке, как пугают суицидальные мысли у дорогого человека. Большинство людей в таких ситуациях чувствуют себя беспомощными, растерянными и парализованными, не зная, что сказать, сделать и подумать. Эта книга – незаменимый проводник к спокойной и счастливой жизни в темные периоды, помощь для тех, кто думает о самоубийстве, и для их близких. С помощью этой книги вы научитесь бережно общаться с дорогим человеком и справляться с собственным стрессом, переживаниями, страхом и тревогой. Полезные инструменты в книге основаны на когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), терапии принятия и ответственности (ТПО) и другим методам доказательной психотерапии. Они помогут вам узнать сигналы риска суицида, создать план безопасности и поддержать любимого человека в кризисный момент. Медитации. О любви "Начинайте день с чувства благодарности за все волшебные события, которым вы позволите прийти к вам сегодня. Любовь, которую вы посылаете в мир, вернется к вам в десятикратном размере и принесет с собой невероятные, прекрасные подарки. Подарки маленькие и большие… Обращайте внимание даже на самые незначительные события – этим вы позволите своей любви дать вам еще больше. Замечая самый маленький волшебный подарок, вы открываете двери для десяти других подарков. Каждый раз, заметив такие подарки, почувствуйте благодарность за них, почувствуйте радость – этим вы позволите прийти к вам еще большему количеству волшебных событий!" Кл. Дж. Джоул



Если любишь человека с суицидальными мыслями + Медитации слушать на видеосервисе Wink.