Если бы не ты, то бы и не я. О любви, которая сильнее смерти. Вера Тихонова (книга, 2022) слушать онлайн

Светлая, проникновенная книга о потере и обретении: потере близкого человека и обретении новых смыслов, которые день за днем помогают жить дальше. Автор, журналист и правозащитник Вера Тихонова, делится собственной историей проживания утраты. После смерти мужа она начала публиковать заметки в соцсетях о любви и близости, радости и боли. В них она рассказывала об их с мужем взаимоотношениях, о том, как они вместе проживали страхи и сомнения, учились слышать друг друга и ценить каждый день, проведенный вместе. Тексты начали расходиться по сети и отозвались многим людям – не только тем, кто потерял близких, но и тем, кого поразила история любви, оказавшаяся сильнее смерти. Именно на основе этих искренних, трогательных заметок и сложилась книга. «Для человека, переживающего потерю близкого, нет ничего важнее, чем иметь возможность говорить о нём. Вспоминать хорошее, горькое, разное, и утверждать через это его присутствие – он точно был, он изменил нашу жизнь, он навсегда в нашем сердце. Не у всех получается сразу найти слова и интонацию, и книга Веры Тихоновой в этом смысле может стать настоящим путеводителем – на пути от любви к боли – и обратно».– Наталья Родикова, главный редактор журнала «Домашний очаг» «Перед вами такая книга, которую должен был бы написать каждый, кто пережил любовь. Пережил – в обоих смыслах: встретил эту единственную в жизни любовь, провел с любимым человеком дни, ночи, месяцы и годы, а потом потерял. Эта книга о том, как любовь меняет человека, открывает в нем новые и прекрасные свойства. И еще эта книга о том, что любовь не проходит со смертью любимого человека, но надо иметь особый талант, чтобы не расставаться с любимым даже после того, как он ушел из этой жизни. И тогда история о потере становится историей о вечном присутствии, о даре благодарной памяти, которая продляет пребывание ушедшего человека здесь, на земле, рядом с нами».– Людмила Улицкая, писательница «Осенью 2020 года журналистка и правозащитница Вера Тихонова потеряла мужа Михаила – профессионального фотографа, бильд-редактора, преподавателя. Его смерть была внезапной и, чтобы вытянуть себя из ямы отчаяния, Вера начала публиковать в соцсетях заметки, в которых вспоминала самые трогательные, радостные и страшные моменты их с Михаилом семейной жизни. Эти заметки и легли в основу книги „Если бы не ты, то бы и не я“. Она неслучайно вышла в издательстве „Есть смысл“, специализирующемся на социально значимой литературе. С одной стороны, перед нами – пронзительная и очень личная история. С другой, в России все еще нет доступной системы психологической поддержки для тех, кто прямо сейчас пытается пережить смерть мамы, брата, жены или друга. И книга Веры Тихоновой буквально кричит о том, что в такие моменты человек просто не должен оставаться один на один со своим горем».– Мария Смирнова, корреспондент «РБК Стиль»



Если бы не ты, то бы и не я слушать на видеосервисе Wink.