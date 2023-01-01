Эскул. Небытие Варрагон. Андрей Респов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Небытие Варрагон» – фантастический роман Андрея Респова, вторая книга цикла «Эскул», жанр LitRPG, боевое фэнтези. Ты попал в Новый мир. Что это? Новая… Игра? И опять бороться и искать… Нет, бро, халявы не будет. Не будет возможности отдышаться в реальности, попив чайку и посмеявшись над виртуальн�ыми приключениями. Будет шанс… ещe один шанс прожить жизнь, чтобы не было мучительно больно за бессмысленность твоего существования… Ты решил, что обрeл новый дом, новых друзей, любовь? Снова творишь добро до тошноты? Судьба другого мнения… Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань.



Эскул слушать на видеосервисе Wink.