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Ешьте, чтобы победить болезнь. Новая наука о том, как ваше тело может исцелить себя. Уильям Ли. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Психология39 мин16+
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
«Ты то, что ты ешь» — фраза, которую знает каждый, кто заботится о своем здоровье. Но как то, что мы едим, на самом деле влияет на наш организм? Об этом рассказывает Уильям Ли, основатель Фонда ангиогенеза, посвятивший жизнь изучению процессов, которые происходят в нашем теле каждый день. Он раскрывает неожиданные секреты: оказывается, некоторые продукты могут не только повлиять на иммунитет, но и замедлить старение, предотвратить рак и даже изменить нашу ДНК. Как они это делают? Ответы в саммари.
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