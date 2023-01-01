Еще один глоток. Питер Чейни (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Разрешите представить – великолепный и неподражаемый Николас Беллами. Высокий, стройный и смуглый, всегда в безукоризненном элегантном костюме. Перед его обаянием не может устоять ни одна женщина Лондона. В недавнем прошлом он работал в отделе «Ц» – наиважнейшей организации для распространения пропаганды во вражеских и нейтральных странах. После увольнения оказался на мели, но вот кажется, у него появился еще один шанс проявить свои незаурядные способности. Ему предстоит выяснить, кто из его недавних коллег продает секретные материалы, доступ к которым есть у очень ограниченного числа сотрудников.



Еще один глоток слушать на видеосервисе Wink.