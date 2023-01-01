Еще не финал. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Еще не финал. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Еще не финал. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Альбина Ильина недавно похоронила свою мать, которая тяжело и долго болела. Вернувшись с поминок домой, она застала своего мужа Виталия с любовницей Ириной – девушкой, в которую влюблен их сын Андрей. Виталий уходит к Ирине. Альбина остается одна. Она не знает, как жить дальше, ведь из-за Андрея, который рос очень болезненным, она долгое время не работала, хотя когда-то была квалифицированной медсестрой. Альбина начинает поиски работы, но ее никуда не берут. Виталий приходит, чтобы забрать свои вещи, а во дворе его ждет Ирина. Андрей видит отца и любимую девушку вместе. Родителям ничего не остается, как рассказать сыну правду. У Андрея случается сердечный приступ, его увозят в больницу. Лечащим врачом сына оказывается Дмитрий – сосед Альбины из родного поселка, на которого в юности она не обращала внимания. Дмитрий рад встрече с Альбиной. Дмитрий признается, что любил Альбину с самого детства. Неожиданно для самой себя она оказывается в одной постели с Дмитрием. Наутро Альбина в ужасе от того, что она сделала, обвиняет в случившемся Дмитрия, и выгоняет его. Альбина встречается с Ириной. Альбина просит ее бросить Виталия. Сообщает ей, что Андрей в больнице. Дмитрий приходит к Альбине и признается ей в любви. Во время разговора входит Виталий. Он понимает, что Дмитрий любовник Альбины. Виталий набрасывается на жену с упеками. В это время Дмитрию сообщают, что Андрей после визита к нему Ирины, вырвал из вены капельницу. Дмитрий, Альбина и Виталий едут к Андрею в больницу. После выписки сына Альбина решает начать «новую жизнь». Она отказывается встречаться с Дмитрием, пытается найти работу. Однажды к ним приходит Виталий. Он раскаялся и хочет вернуться. Альбина выгоняет его. Андрей радостно сообщает Альбине, что ее приглашают на собеседование! Ей нужно быть там завтра утром. Альбина понимает, что это та больница, в которой лежал Андрей. Наутро в больнице Альбина встречает Дмитрия. Он стал заведующим отделением, и набирает под себя «неравнодушный» персонал. Альбина соглашается работать под его началом.

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