Еще не финал. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Альбина Ильина недавно похоронила свою мать, которая тяжело и долго болела. Вернувшись с поминок домой, она застала своего мужа Виталия с любовницей Ириной – девушкой, в которую влюблен их сын Андрей. Виталий уходит к Ирине. Альбина остается одна. Она не знает, как жить дальше, ведь из-за Андрея, который рос очень болезненным, она долгое время не работала, хотя когда-то была квалифицированной медсестрой. Альбина начинает поиски работы, но ее никуда не берут. Виталий приходит, чтобы забрать свои вещи, а во дворе его ждет Ирина. Андрей видит отца и любимую девушку вместе. Родителям ничего не остается, как рассказать сыну правду. У Андрея случается сердечный приступ, его увозят в больницу. Лечащим врачом сына оказывается Дмитрий – сосед Альбины из родного поселка, на которого в юности она не обращала внимания. Дмитрий рад встрече с Альбиной. Дмитрий признается, что любил Альбину с самого детства. Неожиданно для самой себя она оказывается в одной постели с Дмитрием. Наутро Альбина в ужасе от того, что она сделала, обвиняет в случившемся Дмитрия, и выгоняет его. Альбина встречается с Ириной. Альбина просит ее бросить Виталия. Сообщает ей, что Андрей в больнице. Дмитрий приходит к Альбине и признается ей в любви. Во время разговора входит Виталий. Он понимает, что Дмитрий любовник Альбины. Виталий набрасывается на жену с упеками. В это время Дмитрию сообщают, что Андрей после визита к нему Ирины, вырвал из вены капельницу. Дмитрий, Альбина и Виталий едут к Андрею в больницу. После выписки сына Альбина решает начать «новую жизнь». Она отказывается встречаться с Дмитрием, пытается найти работу. Однажды к ним приходит Виталий. Он раскаялся и хочет вернуться. Альбина выгоняет его. Андрей радостно сообщает Альбине, что ее приглашают на собеседование! Ей нужно быть там завтра утром. Альбина понимает, что это та больница, в которой лежал Андрей. Наутро в больнице Альбина встречает Дмитрия. Он стал заведующим отделением, и набирает под себя «неравнодушный» персонал. Альбина соглашается работать под его началом.



Еще не финал слушать на видеосервисе Wink.