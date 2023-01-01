eSCAPE: 4 стадии превращения в успешного предпринимателя. Аник Сингал. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Аник Сингал с детства стремился заниматься бизнесом. Уже в третьем классе он организовал продажу лимонада на улице, наняв второклассников в качестве продавцов за половину прибыли. Он мечтал о большом успехе и в колледже работал без устали над собственным онлайн-бизнесом. Аник даже успел стат�ь миллионером, но… потерял все: испортил отношения с близкими, подорвал здоровье и приобрел долг в $1,7 млн. Но он извлек важный урок из этой неудачи, открыл формулу предпринимательства и стал делиться знаниями и опытом с предпринимателями по всему миру. Если вы делаете первые шаги в мире бизнеса или давно мечтаете стать предпринимателем, но не решаетесь, это саммари будет вам полезно.





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