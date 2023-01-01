Эрмитаж. Часть 2 (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вторая часть сборника «Эрмитаж для детей» расскажет о творчестве признанных голландских художников – Ван Дейка, Рембрандта, Рубенса и других, объяснит, что такое шпалеры и насколько сложно раньше добывались краски, какие символы можно встретить на картинах и что они означают, расскажет о том, каких сказочных существ можно увидеть на полотнах французских мастеров, а также что умеет делать подарок императрице Елизавете Петровне – золотой механический павлин. В предыдущей первой части слушатели узнают историю Эрмитажа – кем и когда было построено здание, почему оно было задумано таким величественным и когда появилась первая коллекция картин, сколько в нем залов и экспонатов, за какое время его можно обойти и что интересное увидеть внутри.



Эрмитаж слушать на видеосервисе Wink.