WinkАудиокнигиЭрмитаж. Часть 1
Эрмитаж. Часть 1 (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература24 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
В первой части трехсерийного гида по Эрмитажу дети узнают историю одного из самых значимых музеев мира – Эрмитажа. Кем и когда было построено здание, почему оно было задумано таким величественным и когда появилась первая коллекция картин, сколько в нем залов и экспонатов, за какое время его м�ожно обойти и что интересное увидеть внутри.
Эрмитаж слушать на видеосервисе Wink.